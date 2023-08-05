Сехудо призвал Гэтжи принять вызов Макгрегора

Экс-чемпион UFC Генри Сехудо посоветовал Джастину Гэтжи выйти в октагон против Конора Макгрегора.

"Джастин Гэтжи, у тебя будут миллионы долларов, если ты сразишься с Конором Макгрегором. Пояс никуда не денется. На твоем месте я бы подумал о деньгах.

Если бы мне пришлось выбрать между поясом UFC и $10 млн, то я бы предпочел второе. Это отличная сюжетная линия. Я слышал, как ты сказал, что не хочешь драться с тем, кто находится на стероидах. Это не имеет значения, потому что ты в любом случае победишь.

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Он давно не дрался и просто пытается выглядеть крупным для камер. В легком весе ты расправишься с ним в течение двух минут", – заявил Сехудо на своем ютуб-канале.

Напомним, Гэтжи отправил в нокаут Дастина Порье во втором раунде за титул Baddest mother Fa***r.

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