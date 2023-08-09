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Гэтжи - о бое с Порье: Он вышел в ожидании войны, а я предложил ему балет

Новый обладателя титула BMF поведал свой геймплан.
Сегодня, 17:50
Гэтжи и Порье / Getty Images
Гэтжи и Порье / Getty Images

Топовый легковес UFC Джастин Гэтжи назвал причины победы над Дастином Порье.

"Если сравнить с моим выступлением против Чарльза Оливейры, то можно сказать, что я стал другим человеком.

Я скакал в сторону клетки, напевал песню, а Дастин вышел вроде как на взводе. Порье вышел в ожидании войны, а я предложил ему балет.

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И это лучшее, что я мог сделать. Гарантирую, что это его удивило и расстроило. Мой план сработал идеально", – сказал американец в интервью ESPN MMA.

Напомним, Гэтжи отправил в нокаут Дастина Порье во втором раунде за титул Baddest mother Fa***r.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC Дастин Порье джастин гэтжи

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