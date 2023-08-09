Гэтжи - о бое с Порье: Он вышел в ожидании войны, а я предложил ему балет

Топовый легковес UFC Джастин Гэтжи назвал причины победы над Дастином Порье.

"Если сравнить с моим выступлением против Чарльза Оливейры, то можно сказать, что я стал другим человеком.

Я скакал в сторону клетки, напевал песню, а Дастин вышел вроде как на взводе. Порье вышел в ожидании войны, а я предложил ему балет.

Читай также: Сехудо призвал Гэтжи принять вызов Макгрегора

И это лучшее, что я мог сделать. Гарантирую, что это его удивило и расстроило. Мой план сработал идеально", – сказал американец в интервью ESPN MMA.

Напомним, Гэтжи отправил в нокаут Дастина Порье во втором раунде за титул Baddest mother Fa***r.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!