Чемпион UFC признался, что делает ставки на свои бои

Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг заявил, что делает ставки на бои со своим участием.

"Я каждый раз удваиваю ставку на себя. Если вы спросите меня, то я каждый раз делаю это. Я ставлю на себя каждый бой.

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Это мой подход. Не говорю вам, что делать с вашими деньгами, но вот что я делаю со своими. Ставлю на себя, детка, ставлю на себя", – сказал Стерлинг в интервью на своем ютуб-канале.

Напомним, чемпион UFC в легчайшем весе в ночь на 20 августа подерется с Шоном О’Мэлли за свой титул.

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