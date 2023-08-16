iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Чемпион UFC признался, что делает ставки на свои бои

Стерлинг занимается незаконными вещами.
Сегодня, 10:21
Алджамейн Стерлинг / Getty Images
Алджамейн Стерлинг / Getty Images

Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг заявил, что делает ставки на бои со своим участием. 

"Я каждый раз удваиваю ставку на себя. Если вы спросите меня, то я каждый раз делаю это. Я ставлю на себя каждый бой.

Читай также: Чемпион UFC в легчайшем весе недоволен организацией боя против О’Мэлли

Это мой подход. Не говорю вам, что делать с вашими деньгами, но вот что я делаю со своими. Ставлю на себя, детка, ставлю на себя", – сказал Стерлинг в интервью на своем ютуб-канале.

Напомним, чемпион UFC в легчайшем весе в ночь на 20 августа подерется с Шоном О’Мэлли за свой титул.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC алджамейн стерлинг

Статьи по теме

Бои без правил: расписание боев и турниров Бои без правил: расписание боев и турниров
Адесанья бросил вызов Чимаеву Адесанья бросил вызов Чимаеву
Джейк Пол призвал главу UFC создать пенсионный фонд для бойцов Джейк Пол призвал главу UFC создать пенсионный фонд для бойцов
Более тысячи бойцов подали коллективный иск против UFC Более тысячи бойцов подали коллективный иск против UFC
Помочь журналистам

Видео

Джошуа - Хелениус: видео брутального нокаута
Джошуа - Хелениус: видео брутального нокаута

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Ястремская поднялась на 37 мест, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина опустилась на 15 место
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Руне вошел в пятерку лучших, Сачко - лучший из Украины
просмотров

Последние новости

Лига конференций13:05
Динамо - Арис: прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов
Лига Европы12:55
Днепр-1 - Славия: прогноз на матч квалификации Лиги Европы
ММА12:53
Цукерберг отказался от боя с Маском в Колизее
Бокс12:45
"Пагубный панчер": промоутер Дюбуа рассказал, как Даниэль победит Усика
Киберспорт12:20
NaVi: расписание и онлайн-трансляция матчей украинского коллектива по CS:GO
Европа12:12
Рома объявила о подписании хавбека ПСЖ
Европа11:49
Монако предложил 40 млн евро за форварда Арсенала
Европа11:23
Манчестер Сити - Севилья: где смотреть матч 16.08.2023 Суперкубка УЕФА
Другие страны11:18
Неймар, Бензема и другие: все звездные трансферы в Саудовскую Аравию летом 2023 года
Европа11:11
Манчестер Сити - Севилья: прогноз на матч 16.08.2023 Суперкубка УЕФА
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK