О’Мэлли - новый чемпион UFC в легчайшем весе
В воскресенье, 20 августа, состоялось главное событие в рамках турнира UFC 292, в котором Алджамейн Стерлинг защищал свой титул в легчайшем весе против Шона О’Мэлли.
Первый раунд был крайне скуден на события. Оба бойца не торопились идти вперед, находясь в ожидании ошибок. К счастью, первая и последняя произошла во втором раунде.
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Чемпион решил пойти вперед и нанести удар в голову О’Мэлли, однако сам Стерлинг получил мощнейший кросс с правой в челюсть, после чего он оправиться не смог. "Сахарок" добил Алджамейна, забрав у него титул.
SEAN O’MALLEY DID THAT! 🤯 #UFC292 pic.twitter.com/vI0dSi1rFC— SportsCenter (@SportsCenter) August 20, 2023
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