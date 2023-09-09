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Гэтжи высказался о возможном бое с Масвидалем за пояс BMF

Американец готов к поединку, однако есть одно но.
Сегодня, 17:20
Джастин Гэтжи / Getty Images
Джастин Гэтжи / Getty Images

Топовый легковес Джастин Гэтжи высказался о возможном бое против Хорхе Масвидаля. 

"Звучит весело. Я не думаю, что он когда-нибудь вернется. Он выглядит так, будто весит 110 кг. Я дерусь в легком весе и не сомневаюсь, что Хорхе захочет поединок в средней категории", – заявил Гэтжи в интервью MMA Fighting.

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Напомним, в 2019 году Хорхе Масвидаль стал первым обладатели пояса BMF, победив Нейта Диаза на турнире UFC 244.

После этого полусредневес оставил титул, который потом завоевал Джастин Гэтжи в поединке с Дастином Порье.

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