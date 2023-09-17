Титульный бой Грассо - Шевченко завершился вничью

Кажется, назревает третий поединок за пояс.

В ночь на 17 сентября на турнире UFC Fight Night 227 в главном событии прошел бой в наилегчайшем весе между Алексой Грассо и Валентиной Шевченко.

Поединок длился все пять раундов, завершившись вничью. Мексиканка сумела сохранить свой чемпионский пояс.

Напомним, в марте этого года Грассо и Шевченко провели первый бой, где Валентина потеряла свой титул после удушающего приема.

Ранее сообщалось, что звезда женского дивизиона UFC изъявила желание выступать в WWE.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!