Экс-чемпион UFC рассказал, почему отказался от поединков с Макгрегором и Сен-Пьером

Вудли, кажется, забыл, как "отлетал" от всех подряд бойцов.

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Тайрон Вудли высказался о нынешних звездах организации.

"Исраэль Адесанья – подделка. Он никогда не был самим собой. Однажды на шоу TMZ я назвал его следующим чемпионом. Он только начинал, поэтому я оказал ему немного уважения".

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"Тогда меня спросили, с кем я хочу драться. Любой боец из топа. Я никогда не хотел драться с братьями Диаз, Конором или Сен-Пьером, потому что считаю их слабыми и легкими соперниками. Чтобы стать лучшим, ты должен победить лучшего", – заявил Вудли в интервью JAXXON PODCAST.

Напомним, за свою карьеру 41-летний американец провел 27 боев, одержав 19 побед, 7 раз проиграв и один поединок завершился вничью.

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