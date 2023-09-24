Экс-чемпион UFC рассказал, почему отказался от поединков с Макгрегором и Сен-Пьером
Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Тайрон Вудли высказался о нынешних звездах организации.
"Исраэль Адесанья – подделка. Он никогда не был самим собой. Однажды на шоу TMZ я назвал его следующим чемпионом. Он только начинал, поэтому я оказал ему немного уважения".
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"Тогда меня спросили, с кем я хочу драться. Любой боец из топа. Я никогда не хотел драться с братьями Диаз, Конором или Сен-Пьером, потому что считаю их слабыми и легкими соперниками. Чтобы стать лучшим, ты должен победить лучшего", – заявил Вудли в интервью JAXXON PODCAST.
Напомним, за свою карьеру 41-летний американец провел 27 боев, одержав 19 побед, 7 раз проиграв и один поединок завершился вничью.
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