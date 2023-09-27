Волкановски назвал дату возвращения в октагон
Австралиец готов к новым вызовам.
Чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски намекнул на возвращение в октагон.
"Январь звучит хорошо для меня", – написал в соцсетях австралиец.
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Вероятно, Алекс встретится с победителем боя Махачев - Оливейра или будет противостоять Шону О’Мэлли.
Напомним, в последнем своем бою Волкановски Яира Родригеса и защитил пояс в полулегком весе.
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