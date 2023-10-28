Холлоуэй хочет подраться с Гэтжи за титул BMF
Американец жаждет получить пояс.
Топовый полулегковес Макс Холлоуэй заявил о намерении провести бой прости обладателя титула BMF Джастина Гэтжи.
"Братишка, если ты передумаешь драться с Махачевым, может сделаем это ради фанатов?" – написал Холлоуэй в соцсетях.
If you change your mind bratha, how about one for the fans? #BMF 🙌🏻 @Justin_Gaethje https://t.co/d4KjwBdTHz— Max Holloway (@BlessedMMA) October 26, 2023
Напомним, в июле Гэтжи отправил в нокаут Порье, став новым обладателем пояса The Baddest Motherfucker.
Ранее Гэтжи высказался о возможном бое с Масвидалем за пояс BMF.
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