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Холлоуэй хочет подраться с Гэтжи за титул BMF

Американец жаждет получить пояс.
Сегодня, 09:23
Макс Холлоуэй / Getty Images
Макс Холлоуэй / Getty Images

Топовый полулегковес Макс Холлоуэй заявил о намерении провести бой прости обладателя титула BMF Джастина Гэтжи.

"Братишка, если ты передумаешь драться с Махачевым, может сделаем это ради фанатов?" – написал Холлоуэй в соцсетях.

Напомним, в июле Гэтжи отправил в нокаут Порье, став новым обладателем пояса The Baddest Motherfucker.

Ранее Гэтжи высказался о возможном бое с Масвидалем за пояс BMF.

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Холлоуэй хочет подраться с Гэтжи за титул BMF
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