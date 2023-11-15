Порье намерен завершить трилогию с Гэтжи на UFC 300

Топовый легковес Дастин Порье заявил, что хочет завершить трилогию с Джастином Гэтжи на UFC 300.

"Я точно не смогу подраться на UFC 400, мне уже 34 года. Но провести бой на 300-м номерном турнире было бы круто. Джастин Гэтжи? Я бы с удовольствием принял этот вызов".

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"Турнир такого масштаба – отличное место для того, чтобы завершить трилогию. Посмотрим. Конечно, если бы я был на месте Гэтжи, то не стал бы рисковать. Он близок к титульному бою. Но я открыт к этому предложению!" – сказал американец в интервью MMA Junkie.

Напомним, после первых двух поединков между бойцами паритет. Турнир UFC 300 состоится в марте 2024 года.

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