Порье намерен завершить трилогию с Гэтжи на UFC 300
Топовый легковес Дастин Порье заявил, что хочет завершить трилогию с Джастином Гэтжи на UFC 300.
"Я точно не смогу подраться на UFC 400, мне уже 34 года. Но провести бой на 300-м номерном турнире было бы круто. Джастин Гэтжи? Я бы с удовольствием принял этот вызов".
Читай также: Порье опроверг слухи о завершении карьеры
"Турнир такого масштаба – отличное место для того, чтобы завершить трилогию. Посмотрим. Конечно, если бы я был на месте Гэтжи, то не стал бы рисковать. Он близок к титульному бою. Но я открыт к этому предложению!" – сказал американец в интервью MMA Junkie.
Напомним, после первых двух поединков между бойцами паритет. Турнир UFC 300 состоится в марте 2024 года.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!