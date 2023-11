Амосов и Джейсон Джексон провели битву взглядов

Украинский чемпион Bellator в полусреднем весе Ярослав Амосов (27-0) выйдет в октагон против Джейсона Джексона (15-4).

В преддверии боя бойцы провели битву взглядов.

The welterweight world title main event is going to be 🔥



Will the champ @YaroslavAmosov retain or is this set to be Jason Jackson's crowning moment?#Bellator301 | Friday, 9pm ET / 6pm PT | @SHOsports 🇺🇸 pic.twitter.com/wAhhoW9Rvr