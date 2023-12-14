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Фергюсон: В клетке я порежу Пимблетта и отправлю к мамочке

Американец готов создать проблемы юному дарованию.
Сегодня, 17:20
Тони Фергюсон / Getty Images
Тони Фергюсон / Getty Images

Легковес Тони Фергюсон высказался о предстоящем поединке с Пэдди Пимблеттом.

"Все пройдет по моему плану. Я надрывал свой зад и все представил: нет сценария, при котором этот парень побьет меня".

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"Он обиделся, что я забанил его в соцсетях, какой чувствительный ублюдок. Вот увидите: я порежу его в клетке, он увидит свою кровь, а затем убежит из октагона к мамочке", – сказал бывший временный чемпион в интервью ESPN.

Напомним, поединок Пимблетт - Фергюсон состоится в рамках турнира UFC 296 в ночь на 17 декабря.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC Тони Фергюсон

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