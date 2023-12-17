Эдвардс одолел Ковингтона и защитил титул чемпиона UFC в полусреднем весе

Британец не испытал проблем в бою с претендентом и единогласным решением судей оформил защиту чемпионского титула.

В ночь на воскресенье, 17 декабря, на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, штат Невада, состоялся турнир UFC 296.

Главным событием вечера стал поединок за звание чемпиона UFC в полусреднем весе: обладатель титула Леон Эдвардс (22-3) сошелся с претендентом Колби Ковингтоном (17-4).

Эдвардс полностью контролировал ситуацию с самого начала. Он задавал темп и разбирал соперника в основном с дальней дистанции.

Championship rounds for our #UFC296 main event!



Who's winning on your scorecards? 📝 pic.twitter.com/9a5bVaRz3d — UFC (@ufc) December 17, 2023

Он наносил удары по ведущей ноге Ковингтона на протяжении всех пяти раундов, лишая противника возможности активно двигаться и использовать ее для атак.

К пятому раунду ситуация в октагоне стала критической для Ковингтона, так как он проигрывал 0:4 - ему было необходимо завоевать досрочную победу, чего сделать не удалось. В итоге Эдвардс победил единогласным решением судей (49-46, 49-46, 49-46), оформив свою вторую защиту титула.

BIRMINGHAM TO THE WORLD 🏆🌎@Leon_EdwardsMMA defeats Colby Covington by unanimous decision to defend the welterweight title!



[ #UFC296 | B2YB @Manscaped ] pic.twitter.com/ALhF41XPo3 — UFC (@ufc) December 17, 2023

DOMINANT from start to finish!!@Leon_EdwardsMMA went wire to wire in his victory over Colby Covington #UFC296 pic.twitter.com/BDRy5fxvkn — UFC (@ufc) December 17, 2023

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Стоит отметить, что теперь на счету Ковингтона три поражения из трех в боях за звание чемпиона UFC. Бывший временный чемпион ранее дважды проиграл Камару Усману техническим нокаутом в пятом раунде и единогласным решением судей в декабре 2019 года и ноябре 2021 года соответственно.

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