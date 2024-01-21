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Новоиспеченный чемпион UFC в среднем весе бросил вызов экс-обладателю титула

Дю Плесси хочет драться с Адесаньей.
Сегодня, 18:50
Дрикус дю Плесси / Getty Images
Дрикус дю Плесси / Getty Images

Новый чемпион UFC в среднем весе Дрикус дю Плесси назвал своего следующего оппонента.

"Я увидел, что Алекс Перейра вышел в октагон и подумал: "Окей, сейчас что-то будет. Давай проведем стердаун. Посмотрим, успею ли я восстановиться". Хочу сказать, что максимально наслаждаюсь своим новым статусом".

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"Я бы хотел вызвать кое-кого. Был один парень, который пытался принизить меня. Он потерял пояс, который теперь у меня. Сейчас его здесь нет, но... Исраэль Адесанья, вернись в UFC, чтобы мы могли свести счеты", – сказал дю Плесси в интервью после боя.

Напомним, ночью состоялся титульный бой между Дрикусом и Шоном Стриклендом. В итоге раздельным решением судей победу одержал дю Плесси, став новым чемпионом UFC в среднем весе.

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