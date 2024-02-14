"Вперед, чемпион": Роналду поддержал бойца UFC в преддверии защиты титула

Нападающий Ан-Насра Криштиану Роналду оставил послание в соцсетях для чемпиона UFC в полулегком весе Алекса Волкановски.

Португалец написал под последним постом австралийца комментарий: "Вперед, чемпион".

Напомним, в следующем своем бою Волкановски подерется с Илией Топурией в рамках турнира UFC 298, который состоится уже в это воскресенье, 18 февраля.

Ранее сообщалось, что Роналду как ребенок обрадовался неожиданному появлению легендарного рестлера в Саудовской Аравии.

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