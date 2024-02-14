iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Вперед, чемпион": Роналду поддержал бойца UFC в преддверии защиты титула

Португалец верит в успех Волкановски.
Сегодня, 13:54
Алекс Волкановски / Getty Images
Алекс Волкановски / Getty Images

Нападающий Ан-Насра Криштиану Роналду оставил послание в соцсетях для чемпиона UFC в полулегком весе Алекса Волкановски.

Португалец написал под последним постом австралийца комментарий: "Вперед, чемпион".

Напомним, в следующем своем бою Волкановски подерется с Илией Топурией в рамках турнира UFC 298, который состоится уже в это воскресенье, 18 февраля.

Ранее сообщалось, что Роналду как ребенок обрадовался неожиданному появлению легендарного рестлера в Саудовской Аравии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC Криштиану Роналду алекс волкановски

Статьи по теме

Глава UFC назвал причину долгого отсутствия боев Макгрегора Глава UFC назвал причину долгого отсутствия боев Макгрегора
Бои без правил: расписание боев и турниров Бои без правил: расписание боев и турниров
Макгрегор: Супербоул уступает только возвращению Мака в октагон этим летом Макгрегор: Супербоул уступает только возвращению Мака в октагон этим летом
"Месси или Роналду?": Защитник Реала дал ответ на вопрос "Месси или Роналду?": Защитник Реала дал ответ на вопрос
Помочь журналистам

Видео

Победа Манчестер Сити над Копенгагеном с голом и двумя ассистами Де Брюйне в обзоре матча Лиги чемпионов
Победа Манчестер Сити над Копенгагеном с голом и двумя ассистами Де Брюйне в обзоре матча Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина, Ястремская Костюк и Калинина вошли в ТОП-30
просмотров
Биатлон-2023/2024: на чемпионате мира пройдет мужская индивидуальная гонка
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: в Лиге наций стартуем с Албанией
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Европа16:32
Бывший полузащитник сборной Украины стал игроком словацкого клуба
ММА16:20
Глава UFC назвал причину долгого отсутствия боев Макгрегора
Европа15:59
Одноклубник Миколенко - лидер АПЛ по неприятному статистическому показателю
Европа15:50
Преступление и наказание: Фанату, ткнувшего пальцем в задницу игрока Севильи, запретили посещать стадион
Европа15:25
В Барселоне задумалась о продаже ключевых футболистов
Киберспорт15:11
Европейский RMR-турнир. Группа А: Faze и VP легко прошли первый раунд, NaVi обыграли испанцев
Киберспорт15:06
NaVi: расписание и онлайн-трансляция матчей украинского коллектива по CS
Европа14:57
Конте: Праздновать четвертое место с Тоттенхэмом было странно, для меня это не успех
Европа14:50
Лидеры Баварии задумались над уходом из клуба
Футбол14:30
Игрок российского клуба приговорен к тюремному заключению за помощь в контрабанде более тонны кокаина
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK