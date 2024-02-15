"Хочу драться на UFC 300": Чемпион в полулегком весе рвется в бой

Чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски заявил, что ему хотелось бы сразиться на юбилейном турнире компании.

"Я буду очень счастлив подраться в главном событии UFC300. Но это должен быть бой не в полулегком, а в легком весе. Буду очень рад сделать это", − сказал Волкановски в интервью пресс-службе UFC.

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Напомним, что Волкановски в это воскресенье, 18 февраля, подерется с Илией Топурией. На кону будет стоять пояс в полулегком весе.

До этого австралиец потерпел поражение от Ислама Махачева в попытках завоевать золото легкого дивизиона.

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