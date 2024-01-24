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Топурия - Волкановски: Твое время истекло

Претендент верит в свою победу.
Сегодня, 17:23
Волкановски - Топурия / Getty Images
Волкановски - Топурия / Getty Images

Топовый полулегковес Илия Топурия заявил, что время действующего чемпиона UFC Алекса Волкановски ушло. 

"Если ты идешь за моим ноликом, приготовься уйти ни с чем. Я не отдам тебе ни дюйма. Твое время ушло".

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"Просто сделай одолжение и явись на бой. К слову, тебе бы лучше заняться готовкой", – написал в соцсетях Топурия.

Напомним, бой Волкановски - Топурия состоится в главном событии турнира UFC 298, который пройдет 18 февраля в Анахайме (США).

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