Макгрегор сделал прогноз на бой Волкановски - Топурия
Экс-двойной чемпион UFC Конор Макгрегор высказался о предстоящем поединке Алекса Волкановски с Илией Топурией.
"Потрясающий турнир UFC сегодня ночью! Гэрри уничтожит Джеффа Нила в первом раунде, Волка пробьют в первом раунде, но во втором он нокаутирует Топурию".
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"Коста и Уиттакер проведут хорошую зарубу на протяжении трех раундов, как и Мераб с Сехудо. Всем хорошего вечера!" − написал в соцсетях ирландец.
Awesome night of @ufc fights tonight! Garry is going to run thru Geoff in the first round. Volk will get hurt early but come back and KO illia. Over in 2 rounds. Costa and Whittaker will have a good 3 round exchange as will Merab and Henry. Have a good evening everyone and…— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) February 17, 2024
Напомним, Волкановски в это воскресенье, 18 февраля, подерется с Илией Топурией. На кону будет стоять пояс в полулегком весе.
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