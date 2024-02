Макгрегор сделал прогноз на бой Волкановски - Топурия

Экс-двойной чемпион UFC Конор Макгрегор высказался о предстоящем поединке Алекса Волкановски с Илией Топурией.

"Потрясающий турнир UFC сегодня ночью! Гэрри уничтожит Джеффа Нила в первом раунде, Волка пробьют в первом раунде, но во втором он нокаутирует Топурию".

"Коста и Уиттакер проведут хорошую зарубу на протяжении трех раундов, как и Мераб с Сехудо. Всем хорошего вечера!" − написал в соцсетях ирландец.

Awesome night of @ufc fights tonight! Garry is going to run thru Geoff in the first round. Volk will get hurt early but come back and KO illia. Over in 2 rounds. Costa and Whittaker will have a good 3 round exchange as will Merab and Henry. Have a good evening everyone and…