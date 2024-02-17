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Макгрегор сделал прогноз на бой Волкановски - Топурия

Ирландец верит в действующего чемпиона.
Сегодня, 15:51
Волкановски - Топурия / Getty Images
Волкановски - Топурия / Getty Images

Экс-двойной чемпион UFC Конор Макгрегор высказался о предстоящем поединке Алекса Волкановски с Илией Топурией.

"Потрясающий турнир UFC сегодня ночью! Гэрри уничтожит Джеффа Нила в первом раунде, Волка пробьют в первом раунде, но во втором он нокаутирует Топурию".

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"Коста и Уиттакер проведут хорошую зарубу на протяжении трех раундов, как и Мераб с Сехудо. Всем хорошего вечера!" − написал в соцсетях ирландец.

Напомним, Волкановски в это воскресенье, 18 февраля, подерется с Илией Топурией. На кону будет стоять пояс в полулегком весе.

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