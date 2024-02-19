Бывший доминирующий чемпион UFС решил взять длительную паузу от боев

Бывший чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски заявил, что берет паузу.

"Ты не можешь всегда побеждать. Иногда ты молоток, а иногда − гвоздь. Вчера я был гвоздем. Но до этого много раз был тем, кто уничтожал оппонентов.

Чувствовал себя хорошо. Думаю, первый раунд отдали мне, а во втором раунде я набирал обороты. И Илия загнал меня к клетке, сделав хорошую работу".

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"В следующий раз все будет иначе, но сейчас я собираюсь немного отдохнуть. Очень хочу этот реванш. Дана и Илия хотят в Испанию. Бой произойдет не раньше конца года.

Так что сейчас есть шанс провести время с семьей, позаботиться о себе и отдохнуть, а потом я вернусь и заберу пояс обратно", − сказал Волкановски на своем ютуб-канале.

Напомним, Топурия сумел одержать досрочную победу над чемпионом во втором раунде.

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