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Уиттакер одержал победу над Костой на UFC 298

Австралийский боец одолел соперника единогласным решением судей.
Сегодня, 09:08
Уиттакер одолел Косту / Getty Images
Уиттакер одолел Косту / Getty Images

Бывший чемпион UFC в среднем весе австралиец Роберт Уиттакер (25-7) одержал победу в поединке с экс-претендентом в этой категории бразильцем Пауло Костой (14-3).

Бой состоялся в рамках турнира UFC 298, который прошел в ночь на воскресенье, 18 февраля, на арене Honda Center в Анахайме, штат Калифорния, США.

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Уиттакер владел преимуществом на протяжении противостояния. Тем не менее в конце первой пятиминутки Косте удалось потрясти соперника, неожиданно пробив ногой с разворота в голову, но тот устоял.

Источник: Getty Images

Несмотря на рассечение под правым глазом и разбитый нос, австралиец в дальнейшем перебил своего оппонента и довел поединок до успешного завершения.

Судьи отдали победу Уиттакеру единогласным решением со счетом 29-28, 29-28, 30-27.

Источник: Getty Images

Напомним, что в главном поединке UFC 298 Топурия нокаутировал Волкановски и стал новым чемпионом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC Роберт Уиттакер пауло коста

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