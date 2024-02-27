iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Ортега изъявил желание подраться с Топурией

Американец готов к бою за титул.
Сегодня, 15:49
Брайан Ортега / Getty Images
Брайан Ортега / Getty Images

Топовый полулегковес Брайан Ортега заявил, что намерен подраться за титул с Илией Топурией. 

"Волкановски был великим чемпионом. То, что люди сейчас списывают его, отдает неуважением к его достижениям".

Читай также: Бывший доминирующий чемпион UFС решил взять длительную паузу от боев

"Если Алекс решит, что не хочет драться, взяв паузу, то я с радостью поеду в Испанию", − сказал Ортега в интервью пресс-службе UFC.

Напомним, на турнире UFC 298 Алекс Волкановски проиграл нокаутом Илии Топурии, потеряв титул UFC в полулегком весе.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC Брайан Ортега Илия Топурия

Статьи по теме

Победитель боя Джонс - Миочич подерется с временным чемпионом в тяжелом весе Победитель боя Джонс - Миочич подерется с временным чемпионом в тяжелом весе
Новый чемпион UFC встретился со звездами Реала и Севильи, и получил подарок от "сливочных" Новый чемпион UFC встретился со звездами Реала и Севильи, и получил подарок от "сливочных"
Бои без правил: расписание боев и турниров Бои без правил: расписание боев и турниров
Украинец Бондарь потерпел третье подряд поражение в UFC Украинец Бондарь потерпел третье подряд поражение в UFC
Помочь журналистам

Видео

Цыганков забил гол в ворота Райо Вальекано
Цыганков забил гол в ворота Райо Вальекано

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина приблизилась к топ-15, падение украинок
просмотров
Биатлон-2023/2024: вскоре стартует седьмой этап Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Сачко опустился на три позиции, провал Крутых
просмотров

Последние новости

Украина19:59
Рекордный трансфер Колоса стал автором юбилейного гола в УПЛ
Легкая атлетика19:55
Украина выиграла медальный зачет чемпионата мира по легкой атлетике
Европа19:32
Лидер Ман Сити не хочет переезжать в Саудовскую Аравию
Европа19:31
Гол сына Шевченко помог Уотфорду U-17 пройти в финал юношеского турнира
Европа19:05
Ряд легендарных футболистов хочет объединиться, чтобы приобрести клуб в Англии
Европа18:55
Манчестер Юнайтед присматривается к одноклубнику Забарного
Европа18:34
"Демонизм! Фу": Экс-игрок сборной Хорватии раскритиковал представителя страны на Евровидении
Формула 118:28
Альпин не будет проводить тесты Формулы 1 для Шумахера
Киберспорт18:04
Команда Зинченко представила состав по Dota 2
Украина17:59
Александрия может получить техническое поражение за игру с Шахтером - журналист
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK