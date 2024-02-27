Ортега изъявил желание подраться с Топурией
Американец готов к бою за титул.
Топовый полулегковес Брайан Ортега заявил, что намерен подраться за титул с Илией Топурией.
"Волкановски был великим чемпионом. То, что люди сейчас списывают его, отдает неуважением к его достижениям".
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"Если Алекс решит, что не хочет драться, взяв паузу, то я с радостью поеду в Испанию", − сказал Ортега в интервью пресс-службе UFC.
Напомним, на турнире UFC 298 Алекс Волкановски проиграл нокаутом Илии Топурии, потеряв титул UFC в полулегком весе.
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