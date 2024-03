О'Мелли уничтожал Веру в октагоне, но нокаутировать так и не смог

В Майами, штат Флорида, США, прошел очередной турнир UFC, главным событием которого стал поединок между Шоном О'Мелли и эквадорцем Марлоном Вера.

С первого раунда инициативу захватил чемпион и продолжал доминировать до конца боя. В последнем раунде, когда уже было понятно, кто победит, О'Мелли пытался нокаутировать оппонента, но тот все же выстоял.

Более того, Вера даже пытался соответствовать сопернику, но все же бойцы провели в октагоне все пять раундов, а судьи ожидаемо отдали победу фавориту.

He is who he says he is 🤩@SugaSeanMMA takes home the unanimous decision to retain his bantamweight title! #UFC299 pic.twitter.com/Ybi9fc9Z6g