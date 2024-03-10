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О'Мелли уничтожал Веру в октагоне, но нокаутировать так и не смог

Завершилось главное сражение UFC 299.
Сегодня, 08:39
Вера и О'Мелли / Getty Images
Вера и О'Мелли / Getty Images

В Майами, штат Флорида, США, прошел очередной турнир UFC, главным событием которого стал поединок между Шоном О'Мелли и эквадорцем Марлоном Вера.

С первого раунда инициативу захватил чемпион и продолжал доминировать до конца боя. В последнем раунде, когда уже было понятно, кто победит, О'Мелли пытался нокаутировать оппонента, но тот все же выстоял.

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Более того, Вера даже пытался соответствовать сопернику, но все же бойцы провели в октагоне все пять раундов, а судьи ожидаемо отдали победу фавориту.

Шон О'Мелли - Марлон Вера 3:0 (50-45, 50-45, 50-44)

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