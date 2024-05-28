Вот это подготовка: Макгрегор погулял на славу в баре на фоне предстоящего боя с Чендлером

Ирландец нашел время для отдыха.

Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор провел прошлую ночь в одном из клубов.

Ирландец не стеснялся на публике трогать свою жену за интимные места, а также боец немало выпил алкоголя, поделившись кадрами в соцсетях.

bro Conor McGregor is 6 weeks from the Chandler fight and is just living his best life 😭 pic.twitter.com/Gn54osH6tK — OOC MMA (@oocmma) May 26, 2024

Напомним, в ночь на 30 июня Конор проведет поединок с Майклом Чендлером в рамках UFC 303.

Ранее сообщалось, что Порье отказался от четвертого боя с Макгрегором.

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