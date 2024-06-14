Бой Макгрегора и Чендлера отменен, а UFC 303 получил новый главный поединок

Бой бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора и американца Майкла Чендлера отменен.

Об этом сообщил президент организации Дана Уайт.

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По его словам, поединок не состоится из-за травмы ирландского бойца. При этом он не уточнил, перенесут ли бой или он окончательно отменен.

Поединок должен был состояться на UFC 303 в Лас-Вегасе в ночь на 30 июня.

Новым главным событием турнира UFC 303 станет реванш между чемпионом UFC в полутяжелом весе Алексом Перейрой и Иржи Прохазкой.

Ранее сообщалось, что UFC активно предлагает бойцам "спасти" UFC 303, заменив Макгрегора.

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