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Стародубцева впервые в карьере одолела стартовый круг Ролан Гаррос

Отечественная теннисистка одержала победу в первом раунде French Open.
Вчера, 14:41       Автор: Антон Федорцив
Юлия Стародубцева / Getty Images
Юлия Стародубцева / Getty Images

Украинка Юлия Стародубцева обыграла немецкую теннисистку Тамару Корпач. Поединок растянулся на три сета.

В первой партии более опытная немка оформила два брейка. В частности, в восьмом гейме Корпач взяла подачу соперницы "под ноль". Стародубцева же смогла выиграть всего два гейма.

Зато реабилитировалась украинская теннисистка во втором сете. Она взяла три гейма со старта и только после этого позволила Корпач размочить счет. Впрочем, дальше Стародубцева с еще двумя брейками закрыла партию.

В решающем сете оппонентки шли нога в ногу. Даже на брейк украинки соперница сразу ответила обратным. Но в десятом гейме Стародубцева во второй раз взяла подачу немки и завоевала путевку в следующий круг.

Ролан Гаррос
женщины, 1-й раунд
Тамара Корпач (Германия) – Юлия Стародубцева (Украина) – 6:2, 1:6, 4:6

К слову, ранее украинка Марта Костюк снялась с Ролан Гаррос в парном разряде.

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