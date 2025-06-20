Ястремская обновила карьерный ориентир в Ноттингеме

Даяна Ястремская одолела канадку Лейлу Фернандес в 1/4 финала Nottingham Open. Украинка впервые в карьере вышла в полуфинал травяного турнира.

В целом Ястремская проведет десятый полуфинал на уровне WTA. Шесть раз украинская теннисистка пробилась в финалы соревнований. За плечами третьей ракетки Украины 3 титула на "харде" и грунте.

В этом году Ястремская однажды дошла до финала. На турнире в австралийском Линце украинка уступила россиянке Александровой в трех сетах.

Кстати, ранее Ястремская попала в парный разряд Уимблдонского турнира.

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