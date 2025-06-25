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Снигур вылетела во втором раунде квалификации Уимблдона

Украинка зачехлила ракетку на травяном мэйджоре.
Сегодня, 20:45       Автор: Антон Федорцив
Дарья Снигур / Getty Images
Дарья Снигур / Getty Images

Отечественная теннисистка Дарья Снигур не смогла преодолеть сито квалификации на Уимблдонском турнире. Она в трех сетах уступила хорватке Яне Фетт.

Самым ожесточенным был первый сет. Соперницы трижды взяли подачи друг друга и довели дело до тай-брейка, где верх взяла Снигур (7:2). Дальше Фетт перехватила инициативу и внешне легко взяла две партии.

Снигур была последней представительницей Украины в квалификации мэйджора. С основной сетки соревнований начнут борьбу Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева.

Уимблдон, квалификация
женщины, 2-й раунд
Дарья Снигур (Украина) – Яна Фетт (Хорватия) – 7:6, 2:6, 3:6

Кстати, ранее Свитолина неожиданно вылетела с турнира в немецком Бад-Хомбурге.

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