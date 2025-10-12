Ястремская узнала первую соперницу на турнире WTA 500 в Китае
Начнет турнир в Нинбо поединком с Викторией Мбоко.
В Китае стартует новый турнир серии WTA 500 в Нинбо.
В соревнованиях примет участие украинская теннисистка Даяна Ястремская, которая уже узнала свою первую соперницу, а именно представительницу Канады Викторию Мбоко.
Матч Ястремской против Мбоко состоится в понедельник, 13 октября. Это будет их первая очная встреча.
Напомним, что для Ястремской турнир в Нинбо станет дебютным.
Кроме того, участие в соревнованиях может принять еще одна украинка - Юлия Стародубцева. В воскресенье, 12 октября, она сыграет финальный матч квалификации.
