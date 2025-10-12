Ястремская узнала первую соперницу на турнире WTA 500 в Китае

Начнет турнир в Нинбо поединком с Викторией Мбоко.

В Китае стартует новый турнир серии WTA 500 в Нинбо.

В соревнованиях примет участие украинская теннисистка Даяна Ястремская, которая уже узнала свою первую соперницу, а именно представительницу Канады Викторию Мбоко.

Матч Ястремской против Мбоко состоится в понедельник, 13 октября. Это будет их первая очная встреча.

Напомним, что для Ястремской турнир в Нинбо станет дебютным.

Кроме того, участие в соревнованиях может принять еще одна украинка - Юлия Стародубцева. В воскресенье, 12 октября, она сыграет финальный матч квалификации.

