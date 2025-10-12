Стало известно, удалось ли Юлии Стародубцевой выйти в основную сетку WTA 500
Все таки пробилась в основную сетку.
К украинской теннисистке Даяне Ястремской присоединится Юлия Стародубцева на турнире серии WTA 500 в Нинбо.
В рамках финального матча квалификации на WTA 500 в Нинбо Юлии Стародубцевой пришлось встретиться с немкой Тамару Корпач.
Украинка смогла одолеть соперницу. Стародубцева победила представительницу Германии со счётом 6:1, 6:3. Добавим, что матч длился 1 час 33 минуты.
Отметим, что встреча Стародубцевой и Тамару Корпач ранее состоялась в первом круге Ролан Гарроса в мае этого года.
Теперь в турнире серии WTA 500 в Нинбо примут участие Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева.
