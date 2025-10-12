iSport.ua
Стало известно, удалось ли Юлии Стародубцевой выйти в основную сетку WTA 500

Все таки пробилась в основную сетку.
Вчера, 14:21       Автор: Валентина Чорноштан
Юлия Стародубцева / Getty Images
Юлия Стародубцева / Getty Images

К украинской теннисистке Даяне Ястремской присоединится Юлия Стародубцева на турнире серии WTA 500 в Нинбо.

Читай также: Ястремская узнала первую соперницу на турнире WTA 500 в Китае

В рамках финального матча квалификации на WTA 500 в Нинбо Юлии Стародубцевой пришлось встретиться с немкой Тамару Корпач.

Украинка смогла одолеть соперницу. Стародубцева победила представительницу Германии со счётом 6:1, 6:3. Добавим, что матч длился 1 час 33 минуты.

Отметим, что встреча Стародубцевой и Тамару Корпач ранее состоялась в первом круге Ролан Гарроса в мае этого года.

Теперь в турнире серии WTA 500 в Нинбо примут участие Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева.

 

