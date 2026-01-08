Костюк одолела Анисимову

В рамках турнира серии WTA500 в Брисбене, Австралия, украинка Марта Костюк одержала победу над третьей ракеткой мира Амандой Анисимовой.

Первый сет теннисистки проводили достаточно ровно, за восемь геймов был лишь один брейк-поинт, который не реализовала американка, но в девятом гейме Костюк сумела оформить брейк, а затем трижды не дать сделать сопернице обратный на своей подаче.

Сразу же в первом гейме второго сета Марта повела 40:0 на подаче соперницы, но не смогла дожать, тем не менее после уверенно выигранного гейма на своей подаче, Костюк сумела со второй попытки забрать подачу опонентки.

Казалось, что Анисимова "поплыла", но все же вторая сеяная сумела оформить обратный брейк и сравнять счет, чем только больше разозлила украинку, которая выиграла три кряду гейма (два на подаче соперницы) и выиграла матч.

3-й раунд, Брисбен

Марта Костюк (Украина, 16) - Аманда Анисимова (США, 2) - 6:4, 6:3

В следующем матче Костюк сыграет против победительницы пары мира андреева - Лина Носкова.

