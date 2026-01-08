iSport.ua
Русский Українська

Костюк одолела Анисимову

Украинка одержала победу в третьем раунде.
Сегодня, 14:32       Автор: Василий Войтюк
Марта Костюк / Getty Images
Марта Костюк / Getty Images

В рамках турнира серии WTA500 в Брисбене, Австралия, украинка Марта Костюк одержала победу над третьей ракеткой мира Амандой Анисимовой.

Первый сет теннисистки проводили достаточно ровно, за восемь геймов был лишь один брейк-поинт, который не реализовала американка, но в девятом гейме Костюк сумела оформить брейк, а затем трижды не дать сделать сопернице обратный на своей подаче.

Сразу же в первом гейме второго сета Марта повела 40:0 на подаче соперницы, но не смогла дожать, тем не менее после уверенно выигранного гейма на своей подаче, Костюк сумела со второй попытки забрать подачу опонентки. 

Казалось, что Анисимова "поплыла", но все же вторая сеяная сумела оформить обратный брейк и сравнять счет, чем только больше разозлила украинку, которая выиграла три кряду гейма (два на подаче соперницы) и выиграла матч.

3-й раунд, Брисбен
Марта Костюк (Украина, 16) - Аманда Анисимова (США, 2) - 6:4, 6:3

В следующем матче Костюк сыграет против победительницы пары мира андреева - Лина Носкова.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Марта Костюк

Статьи по теме

Костюк прорывается в 1/8 финала. Украинка обыграла представительницу Казахстана Костюк прорывается в 1/8 финала. Украинка обыграла представительницу Казахстана
Костюк совершила разгромный камбэк и вышла в 1/8 финала турнира в Брисбене Костюк совершила разгромный камбэк и вышла в 1/8 финала турнира в Брисбене
Квартет украинок выступит в парном разряде Australian Open Квартет украинок выступит в парном разряде Australian Open
Aussie Mavericks Kites с Костюк выиграли финал World Tennis League Aussie Mavericks Kites с Костюк выиграли финал World Tennis League

Видео

ТОП-10 моментов НБА: целая россыпь баззеров
ТОП-10 моментов НБА: целая россыпь баззеров

Популярное на сайте

Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" в марте сыграют в плей-офф квалификации ЧМ-2026
просмотров
Биатлон-2025/2026: мужской и женский спринты откроют завтра этап Кубка мира в Оберхофе
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского спринта в Обергофе
просмотров
Футбол сегодня: мадридское дерби и супер-матч в АПЛ
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2025 года по CS по версии HLTV: molodoy⁠ - последний перед ТОП-5
просмотров

Последние новости

Европа15:01
Рома в шаге от подписания нового нападающего
Теннис14:32
Костюк одолела Анисимову
Украина14:15
Испанский тренер возглавил клуб УПЛ
Биатлон13:53
Спринт в Обергофе: Мандзин вошел в ТОП-15, победил Джакомель
Европа13:38
Флетчер - об отмененном голе: Выглядит как нормальная ситуация
Теннис13:15
Ястремская не дожала Пегулу
Европа13:10
Бавария хочет подписать брата одного из своих игроков
Теннис12:58
Свитолина узнала, с кем сыграет в следующем раунде Окленда
Европа12:48
Гвардиола впервые в карьере не победил тренера-соперника в четырех первых матчах подряд
Европа12:14
Забарный в ТОП-100 самых дорогих игроков мира
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK