Костюк обыграла Пегулу и вышла в финал WTA 500

Без проблем справилась с американкой.
Сегодня, 08:23       Автор: Валентина Чорноштан
Марта Костюк / Getty Images
Марта Костюк / Getty Images

В субботу, 10 января, Марта Костюк приняла участие в полуфинальном матче турнира WTA 500 в Брисбене.

Ей в 1/2 финала пришлось сразиться с американкой Джессикой Пегулой. В первом сете украинская теннисистка не дала шансов представителю США, а вот во втором Марте пришлось потрудиться. Сначала она вела в счёте, однако Пегула навязала ей борьбу. Когда счёт был 3:3, Костюк смогла вырваться вперёд и выиграть сет 6:3, и выйти в финал, с общим счетом 2:0.

Марта Костюк - Джессика Пегула (США) 6:0, 6:3

За 1 час и 52 минуты украинка не совершила ни одной двойной ошибки, а также не допустила ни одной передачи на вылет. Отыгранные брейк-пойнты: у Костюк — 2 из 6.

Теперь в финале украинка сыграет против победительницы пары Арины Соболенко и Каролины Муховой.

Несмотря на победу Костюк в матче, Пегула пока лидирует в личных встречах со счётом 4:2.

