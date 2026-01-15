iSport.ua
Русский Українська

Марта Костюк запускает образовательный проект для подготовки юных теннисистов

Украинская звезда тенниса помогает молодым спортсменам.
Сегодня, 14:29       Автор: Валентина Чорноштан
Марта Костюк / Getty Images
Марта Костюк / Getty Images

Фонд Марты Костюк запускает Prep School — образовательный проект для юных украинских теннисистов, направленный на подготовку к апелляционному процессу при поступлении на международные стипендиальные программы. Старт проекта — уже 24 января, присоединиться к участию можно бесплатно по ссылке.

Вызовы апелляционного процесса

В 2025 году в рамках сотрудничества с Ukraine Global Scholars (UGS) команда Фонда Марты Костюк зафиксировала системную проблему: теннисисты с хорошим уровнем игры и высокой мотивацией часто сталкиваются с трудностями при отборе в образовательные программы за рубежом.

Академические тесты, мотивационные эссе на английском языке, интервью с отборочной комиссией и многоуровневая система подачи заявок усложняют доступ к образовательным возможностям для молодых спортсменов. Часто причиной становится нехватка информации, опыта или языковых навыков.

Фонд Марты Костюк создал Prep School как практический инструмент подготовки к ключевым этапам отбора и требованиям международных стипендиальных программ.

Программа подготовки

Prep School - это 8 недель структурированной онлайн-подготовки, направленной на формирование понимания процессов, критериев и ожиданий высших учебных заведений.

В рамках программы участники будут работать над:

  • навигацией в системе образования за рубежом - обзор студенческого тенниса, требований к спортсменам-стипендиатам и логики поступления в колледжи и университеты;

  • академической подготовкой - знакомство со структурой и стратегиями сдачи SAT (Math и Verbal) и Duolingo English Test;

  • апелляционными материалами - подготовкой мотивационных эссе и формированием личной истории;

  • коммуникационными навыками - развитием навыков самопрезентации и подготовкой к интервью с отборочной комиссией.

Программа рассчитана на учащихся 8–11 классов, которые планируют совмещать профессиональный спорт с обучением за рубежом и готовы системно работать над своим образовательным и спортивным развитием.

Как зарегистрироваться для участия

Прохождение Prep School повышает шансы на успешное прохождение отбора на стипендиальные программы, в частности Ukraine Global Scholars, без гарантии автоматического зачисления. Участники подпишут договор с Фондом об участии в проекте, подтверждая высокий уровень вовлеченности, настойчивости и индивидуальной работы на протяжении всего процесса.

Prep School является пилотным образовательным проектом Фонда Марты Костюк и первым шагом к созданию долгосрочных образовательных возможностей для украинских теннисистов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Марта Костюк

Статьи по теме

Свитолина, Костюк и другие получили первых соперниц на Australian Open Свитолина, Костюк и другие получили первых соперниц на Australian Open
Три украинки получили посев на Australian Open Три украинки получили посев на Australian Open
Сапронов - о том, почему Костюк проиграла Соболенко: Не хватает одного Сапронов - о том, почему Костюк проиграла Соболенко: Не хватает одного
Рейтинг WTA: Свитолина в топ‑12, а Снигур поднялась на 13 позиций в ранге Рейтинг WTA: Свитолина в топ‑12, а Снигур поднялась на 13 позиций в ранге

Видео

ТОП-10 моментов НБА: силовой данк Уильямсона возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: силовой данк Уильямсона возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Биатлон-2025/2026: Норвегия выиграла женскую эстафету в Рупольдинге
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина в топ‑12, а Снигур поднялась на 13 позиций в ранге
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской эстафеты в Рупольдинге
просмотров
Футбол сегодня: Комо примет Милан, завершение тура Бундеслиги
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2025 года по CS по версии HLTV: molodoy⁠ - последний перед ТОП-5
просмотров

Последние новости

Европа15:22
Астон Вилла согласовала контракт с бывшим форвардом
Европа15:22
Милан близок к продлению соглашения с капитаном
ММА15:08
Амосов - о дебютном бое в UFC: Если такого типа не перееду, то мне в UFC делать нечего
Биатлон15:00
Биатлон: онлайн-трансляция мужской эстафеты в Рупольдинге
Европа14:37
Наполи навяжет середнякам АПЛ конкуренцию за форварда Фенербахче
Теннис14:29
Марта Костюк запускает образовательный проект для подготовки юных теннисистов
Европа14:04
Боссы МЮ провели встречу перед манчестерским дерби
Биатлон13:51
Лидер сезона пропустит эстафету в Рупольдинге
Бокс13:29
Гвоздик подерется на шоу Zuffa Boxing
НБА13:12
ТОП-10 моментов НБА: силовой данк Уильямсона возглавил рейтинг
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK