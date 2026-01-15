Марта Костюк запускает образовательный проект для подготовки юных теннисистов

Фонд Марты Костюк запускает Prep School — образовательный проект для юных украинских теннисистов, направленный на подготовку к апелляционному процессу при поступлении на международные стипендиальные программы. Старт проекта — уже 24 января, присоединиться к участию можно бесплатно по ссылке.

Вызовы апелляционного процесса

В 2025 году в рамках сотрудничества с Ukraine Global Scholars (UGS) команда Фонда Марты Костюк зафиксировала системную проблему: теннисисты с хорошим уровнем игры и высокой мотивацией часто сталкиваются с трудностями при отборе в образовательные программы за рубежом.

Академические тесты, мотивационные эссе на английском языке, интервью с отборочной комиссией и многоуровневая система подачи заявок усложняют доступ к образовательным возможностям для молодых спортсменов. Часто причиной становится нехватка информации, опыта или языковых навыков.

Фонд Марты Костюк создал Prep School как практический инструмент подготовки к ключевым этапам отбора и требованиям международных стипендиальных программ.

Программа подготовки

Prep School - это 8 недель структурированной онлайн-подготовки, направленной на формирование понимания процессов, критериев и ожиданий высших учебных заведений.

В рамках программы участники будут работать над:

навигацией в системе образования за рубежом - обзор студенческого тенниса, требований к спортсменам-стипендиатам и логики поступления в колледжи и университеты;

академической подготовкой - знакомство со структурой и стратегиями сдачи SAT (Math и Verbal) и Duolingo English Test;

апелляционными материалами - подготовкой мотивационных эссе и формированием личной истории;

коммуникационными навыками - развитием навыков самопрезентации и подготовкой к интервью с отборочной комиссией.

Программа рассчитана на учащихся 8–11 классов, которые планируют совмещать профессиональный спорт с обучением за рубежом и готовы системно работать над своим образовательным и спортивным развитием.

Как зарегистрироваться для участия

Прохождение Prep School повышает шансы на успешное прохождение отбора на стипендиальные программы, в частности Ukraine Global Scholars, без гарантии автоматического зачисления. Участники подпишут договор с Фондом об участии в проекте, подтверждая высокий уровень вовлеченности, настойчивости и индивидуальной работы на протяжении всего процесса.

Prep School является пилотным образовательным проектом Фонда Марты Костюк и первым шагом к созданию долгосрочных образовательных возможностей для украинских теннисистов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!