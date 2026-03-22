iSport.ua
Русский Українська

Свитолина вылетела с турнира в Майами

Украинка уступила 45-й ракетке мира.
Вчера, 23:25       Автор: Андрей Безуглый
Элина Свитолина / Getty Images

Украинская теннистстка Элина Свитолина неожиданно вылетела с турнира в Майами.

Во втором круге спортсменка встретилась с представительницей США Хейли Баптист. В прошлом Свитолина уже ее обыгрывала.

Но в этот раз украинка легко отдала первый сет, поборолась во втором, но и там уступила.

Таким образом Элина Свитолина прервала свою серию выходжов в 1/8 финала турниров WTA, которая длилась с августа прошлого года.

WTA 1000. Майами, 1/16 финала

Элина Свитолина (Украина, 9) — Хейли Баптист (США) 0:2 (3:6, 5:7)

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Элина Свитолина

isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK