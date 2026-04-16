Свитолина - о разгроме Лис: "Не ожидала такой уверенной игры от себя"

Отметила свою хорошую форму после выхода в четвертьфинал WTA 250.
Сегодня, 10:53       Автор: Валентина Чорноштан
Элина Свитолина / Getty Images

На турнире WTA 250 в Руане прошёл матч 1/8 финала, в котором приняла участие Элина Свитолина. Украинка смогла пробиться в четвертьфинал турнира, разгромив на корте Еву Лис.

Честно говоря, я не ожидала, что сегодня сыграю так хорошо. Очень довольна своей игрой, тем, как провела первый матч здесь. Ева играла вчера, и, думаю, она ещё немного восстанавливалась после тяжёлого матча против Паулы Бадосы. Но я очень довольна своим выступлением сегодня вечером. И большое спасибо всем за поддержку — она была потрясающей, она действительно помогла мне. Спасибо.

Также Элина  поделилась мыслями о своей агрессивной игре:

Я стараюсь играть агрессивнее, стараюсь использовать свои шансы. Сейчас теннис во многом решается тем, кто первым захватывает инициативу и начинает доминировать в розыгрыше. Я очень рада, что пока у меня это получается. Чувствую, что нахожусь в хорошей форме и могу бороться с топ-игроками.

К слову, на нашем сайте вы можете узнать, как наша сборная поднялась в рейтинге Кубка Билли Джин Кинг.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Элина Свитолина

Теннис10:53
Свитолина - о разгроме Лис: "Не ожидала такой уверенной игры от себя"
