Фаворит US Open неожиданно вылетел на стадии четвертьфинала

Австралийский теннисист Ник Кирьос не сумел пробиться в полуфинал US Open-2022, потерпев неожиданное поражение на стадии 1/4 финала.

В четвертьфинальном поединке Открытого чемпионата США, австралиец, считавшийся главным фаворитом соревнований в мужской сетке, в пяти сетах уступил спортсмену, выступающему под нейтральным статусом, Карену Хачанову - 5:7, 6:4, 5:7, 7:6(3), 4:6.

Соперники провели на корте 3 часа 41 минуту. За это время Кирьос выполнил 31 подачу на вылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал два из девяти брейкпоинтов.

US Open, Нью-Йорк (США)

1/4 финала. Одиночный разряд. Мужчины

Ник Кирьос (Австралия, 23) - Карен Хачанов (-, 27) 5:7, 6:4, 5:7, 7:6(3), 4:6

Напомним, на ISPORT доступно расписание и результаты мужской сетки US Open-2022.