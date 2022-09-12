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Мечта сбылась: Алькарас подвел итоги победы на US Open

Испанец поделился впечатлениями после триумфа на турнире в США.
Сегодня, 10:00
Карлос Алькарас / Getty Images
Карлос Алькарас / Getty Images
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Испанский теннисист Карлос Алькарас выиграл Открытый чемпионат США, обыграв в финале Каспера Рууда.

По словам спортсмена, он рад достичь победы, ведь всегда мечтал выиграть US Open.

"Это то, о чем я мечтал с самого детства – быть номером один, быть чемпионом. То, ради чего я очень многое работал со своей командой, семьей. Сейчас очень трудно говорить, много эмоций.

Я думал о моей маме, которая не смогла здесь присутствовать, о своем дедушке. Многие из моей семьи не смогли сюда приехать, чтобы посмотреть финал, но я думал о них всех. Благодаря моему тренеру я сегодня поднимаю этот трофей. Хуан Карлос Ферреро — мой второй отец, он мог бы тренировать множество лучших игроков, но решил быть со мной", - приводит слова Алькараса The Tennis Podcast.

Напомним, что Ига Швентек выиграла женскую сетку Открытого чемпионата США.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: теннис US Open Открытый чемпионат США Карлос Алькарас
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