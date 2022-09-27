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Джон Макинрой - о Федерере: Самый красивый игрок, за которым я когда-либо наблюдал

Легендарный американский теннисист сказал несколько слов о швейцарце, который завершил профессиональную карьеру.
Сегодня, 00:25
Джон Макинрой и Роджер Федерер / Getty Images
Джон Макинрой и Роджер Федерер / Getty Images
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В воскресенье, 25 сентября, в Лондоне на арене О2 завершился кубок Лэйвера. Впервые за всю историю турнира (которая еще совсем короткая), победу одержала команда под предводительством Джона Макинроя.

Но все запомнят этот кубок как турнир, где в последний раз в своей карьере выступил Роджер Федерер.

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После итоговой победы Макинрой сказал несколько слов о Роджере, о том, что ему в нем нравилось и чему он завидует.

"Роджер, слушай, ты знаешь, что я считаю тебя образцом поведения, все это знают. Чувствую себя благословленным после того, как принимал участие и комментировал сотни твоих матчей. Я никогда не уставал от этого. Ты - самый красивый игрок, за которым мне когда-либо приходилось наблюдать".

"Ты абсолютно любил играть. Если есть одна вещь, о которой я завидую, так это твоя любовь быть частью этого спорта на и вне корта. Спасибо за все, что ты сделал в этом спорте за последние 20 лет. Тебя будет сильно не хватать. Я уверен, ты останешься в спорте в любом виде, в котором ты захочешь. Ты - лучший".

Напомним, что Роджер Федерер провел свой последний матч в паре с Рафаэлем Надалем. К сожалению, величайшие противники на корте и друзья вне его пределов не сумели обыграть Джека Сока и Фрэнсиса Тиафу.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: теннис Роджер Федерер Джон Макинрой Кубок Лэйвера
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