Байндль победила в матче 1/16 турнира в Испании с 11-ю нереализованными матч-поинтами

В среду, 26 октября, в Испании состоялся матч 1/16 турнира среди женщин, в котором Катерина Байндль в трех сетах справилась с Аранчей Рус из Нидерландов.

После неудачного первого сета, который был проигран 3:6, украинская теннисистка с легкостью отыгралась во втором, позволив оппонентке взять всего один гейм. Но самое интересное произошло далее.

В третьем сете при счете 4:5 в пользу Рус, Катерина сумела отразить три матч-поинта, сделав брейк. В итоге поединок перешел в тай-брейк.

Там Байндль еще дважды была на грани поражения, при этом она сама не сумела реализовать шесть матч-поинтов. Седьмая ее попытка все же увенчалась успехом.

W100 Les Franqueses Del Valles (Испания)

1/16 финала, женщины, одиночный разряд

Катерина Байндль (Украина) - Аранча Рус (Нидерланды) 2:1 (3:6, 6:1, 7:6 (12))

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В следующем раунде Байндль встретится с Ивонне Кавалье-Реймерс из Испании. матч состоится 27 октября в 11:00 по киевскому времени.