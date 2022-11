Надаль и Джокович в разных группах: Состоялась жеребьевка Итогового турнира ATP

The groups are set for the #NittoATPFinals in Turin 🇮🇹 🤩 Green Group: @RafaelNadal @CasperRuud98 @felixtennis @Taylor_Fritz97 🤩 Red Group: @steftsitsipas @DaniilMedwed @AndreyRublev97 @DjokerNole

x

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее... This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more...