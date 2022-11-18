Надаль признался, что рад участию Джоковича в Australian Open 2023

Я рад за него, рад за турнир, рад за болельщиков. Вот и все.

Действующий чемпион Australian Open Рафаэль Надаль дал комментарий по поводу участия в следующем турнире Новака Джоковича. Испанский теннисист считает, что это лучшие новости из возможных, и это большая удача для турнира в целом.

Напомним, ранее появилось подтверждение, что правительство Австралии согласно отменить трехлетний запрет на въезд в страну для Джоковича. А это значит, что серб примет участие в Australian Open 2023.

“Я всегда считал, что теннис лучше, когда на корте находятся лучшие игроки. Роджер больше не играет, я пропустил много турниров из-за травм, а в прошлом году не играл и Новак. Это в прошлом, теперь он сыграет, и это самые лучшие новости из возможных”, - сказал Надаль.

Испанский теннисист имеет 22 чемпионских титула на турнирах Большого шлема против 21-го у Джоковича. Это придает интереса следующему большому соревнованию, которое пройдет уже в январе. И следует признать, серб имеет все шансы сравняться с Надалем.