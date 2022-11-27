Надаль: Вместе с Федерером ушла часть моей жизни

Рафаэль рассказал о своих чувствах и эмоциях в момент понимания, что его друг и соперник завершил карьеру.

Противостояние Рафаэля Надаля и Роджера Федерера является одним из величайших, если не величайшим, в истории тенниса. Они сыграли друг с другом 40 раз за последние два десятилетия, где испанец выиграл 24 матча, уступив швейцарцу 16 раз.

На кубке Лэйвера-2022 они в последний раз сыграли одновременно на одном корте - Федерер завершил профессиональную карьеру после данного турнира. Перед выставочным матчем в Аргентине Рафа поделился эмоциями, которые у него были в тот день.

"Это правда, что я провел больше матчей с Новаком (Джоковичем), чем с Роджером, но я начал карьеру, когда он (Федерер) уже был там", - цитирует Надаля Eurosport.

"Из-за наших противоположных стилей и личностей, из-за сходства, в некотором роде у нас было так много общего. Кто-то, кем я восхищался, с кем я соперничал, а также делился многими прекрасными вещами на корте и за его пределами, уходил".

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"В этом смысле все те моменты, те чувства, которые у вас возникают перед финалом турнира Большого шлема, важного турнира, все, что витало в воздухе перед этими матчами - все это отличалось от матчей против него".

"Вы знаете, что не проживете эти моменты снова - часть моей жизни ушла с ним. Это была эмоция прощания с кем-то, кто был так важен для нашего спорта".

Рафаэль Надаль завершит 2022 год в статусе второй ракетки мира, уступив первую строчку рейтинга своему талантливому соотечественнику Карлосу Алькарасу.