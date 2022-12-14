Netflix выпустил тизер сериала про теннис, аналогичного Drive to Survive о Формуле 1

Сериал постарается привлечь молодое поколение к теннису таким же образом, как это удалось сделать в случае с Ф1.

В среду, 14 декабря, Netflix выпустил тизер к предстоящему предстоящему теннисному сериалу под названием Break Point, созданному командой, которая занимается сериалом о Формуле 1 Drive To Survive.

Премьера данного сериала состоится 13 января 2023 года.

Following a golden age of greatness, tennis' next generation are ready to take over.



From the producers of F1: Drive to Survive... BREAK POINT Part 1 arrives 13 Jan, only on @Netflix / @NetflixUK pic.twitter.com/rMZBQ7hSnU — wta (@WTA) December 14, 2022

Читай также: Швентек признана Игроком года по версии WTA

Шоу расскажет о некоторых из лучших игроков в мире как ATP, так и WTA, об их пути в течение сезона 2022 года. Это должно дать болельщикам возможность заглянуть в их жизнь на площадке и за ее пределами.

Поскольку некоторые легенды тенниса достигают заката своей карьеры, это считается хорошим шансом привлечь внимание нового поколения к теннису.

От угрожающих карьере травм и эмоционального разрыва до триумфальных побед и личных моментов вне корта — зрители увидят закулисную жизнь некоторых из лучших теннисистов мира, прошедших испытания на прочность.