Netflix выпустил тизер сериала про теннис, аналогичного Drive to Survive о Формуле 1

В среду, 14 декабря, Netflix выпустил тизер к предстоящему предстоящему теннисному сериалу под названием Break Point, созданному командой, которая занимается сериалом о Формуле 1 Drive To Survive.

Премьера данного сериала состоится 13 января 2023 года.

Following a golden age of greatness, tennis' next generation are ready to take over.



From the producers of F1: Drive to Survive... BREAK POINT Part 1 arrives 13 Jan, only on @Netflix / @NetflixUK pic.twitter.com/rMZBQ7hSnU