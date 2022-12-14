Netflix выпустил тизер сериала про теннис, аналогичного Drive to Survive о Формуле 1
В среду, 14 декабря, Netflix выпустил тизер к предстоящему предстоящему теннисному сериалу под названием Break Point, созданному командой, которая занимается сериалом о Формуле 1 Drive To Survive.
Премьера данного сериала состоится 13 января 2023 года.
Following a golden age of greatness, tennis' next generation are ready to take over.— wta (@WTA) December 14, 2022
From the producers of F1: Drive to Survive... BREAK POINT Part 1 arrives 13 Jan, only on @Netflix / @NetflixUK pic.twitter.com/rMZBQ7hSnU
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Шоу расскажет о некоторых из лучших игроков в мире как ATP, так и WTA, об их пути в течение сезона 2022 года. Это должно дать болельщикам возможность заглянуть в их жизнь на площадке и за ее пределами.
Поскольку некоторые легенды тенниса достигают заката своей карьеры, это считается хорошим шансом привлечь внимание нового поколения к теннису.
От угрожающих карьере травм и эмоционального разрыва до триумфальных побед и личных моментов вне корта — зрители увидят закулисную жизнь некоторых из лучших теннисистов мира, прошедших испытания на прочность.