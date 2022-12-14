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Netflix выпустил тизер сериала про теннис, аналогичного Drive to Survive о Формуле 1

Сериал постарается привлечь молодое поколение к теннису таким же образом, как это удалось сделать в случае с Ф1.
Сегодня, 20:31
Брейк поинт / ATP
Брейк поинт / ATP

В среду, 14 декабря, Netflix выпустил тизер к предстоящему предстоящему теннисному сериалу под названием Break Point, созданному командой, которая занимается сериалом о Формуле 1 Drive To Survive.

Премьера данного сериала состоится 13 января 2023 года.

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Шоу расскажет о некоторых из лучших игроков в мире как ATP, так и WTA, об их пути в течение сезона 2022 года. Это должно дать болельщикам возможность заглянуть в их жизнь на площадке и за ее пределами.

Поскольку некоторые легенды тенниса достигают заката своей карьеры, это считается хорошим шансом привлечь внимание нового поколения к теннису. 

От угрожающих карьере травм и эмоционального разрыва до триумфальных побед и личных моментов вне корта — зрители увидят закулисную жизнь некоторых из лучших теннисистов мира, прошедших испытания на прочность.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Netflix

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