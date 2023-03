Стало известно, когда Свитолина вернется на корт

Украинская теннисистка Элина Свитолина в апреле должна вернуться в тур после рождения дочери.

Бывшая первая ракетка Украины получила wild card на грунтовом турнире WTA 500 в американском Чарльстоне. Соревнования стартуют 3 апреля.

Помимо выступления в Чарльстоне, украинская теннисистка совместно с Charleston Open и благотворительным фондом WTA проведет специальный турнир Tennis Plays for Peace Pro-Am, на котором будут собираться средства в поддержку Украины, сообщает Btu.org.ua.

Elina Svitolina. Is. Back. 🎾 The former World No. 3 has accepted a main draw wild card to the #CharlestonOpen. 🙌 This marks the Ukrainian's first time back on Tour since March 2022 & to the #Lowcountry since 2014. Join us in welcoming her back to the courts this April. pic.twitter.com/eSTQaPcNAK