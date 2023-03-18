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Стало известно, когда Свитолина вернется на корт

Экс-первая ракетка Украины получила wild card на турнир WTA 500 в США.
Сегодня, 09:55
Элина Свитолина / Getty Images
Элина Свитолина / Getty Images

Украинская теннисистка Элина Свитолина в апреле должна вернуться в тур после рождения дочери.

Бывшая первая ракетка Украины получила wild card на грунтовом турнире WTA 500 в американском Чарльстоне. Соревнования стартуют 3 апреля.

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Помимо выступления в Чарльстоне, украинская теннисистка совместно с Charleston Open и благотворительным фондом WTA проведет специальный турнир Tennis Plays for Peace Pro-Am, на котором будут собираться средства в поддержку Украины, сообщает Btu.org.ua.

Напомним, что в последний раз Свитолина выходила на корт в марте 2022 года, а после приостановила выступления, готовясь к рождению дочери, которая появилась на свет в октябре.

Ранее стало известно, что в конце прошлого года экс-первая ракетка Украины возобновила тренировки.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Элина Свитолина WTA

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