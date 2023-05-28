Cабаленка - о войне в Украине: Я не понимаю, почему я должна говорить, что не поддерживаю это

Белорусская спортсменка считает, что ничего не может сделать, чтобы остановить происходящее

Белорусская теннисистка Арина Сабаленка после матча с украинкой Мартой Костюк ответила на вопрос о войне в нашей стране.

Сабаленка уверяет, что ни один из спортменов, представляющих беларусь или россию не поддерживает войну, но они ничего не могут сделать.

"Я говорила много-много-много раз, что никто в этом мире ни российские спортсмены, ни белорусские спортсмены не поддерживают войну. Никто. Как мы можем это поддерживать? Ни один нормальный человек никогда не будет это поддерживать.

Почему я или кто-то другой должен говорить, что не поддерживает это? Это очевидно, как 1 плюс 1 равно 2. Если бы мы могли сделать что-то, чтобы остановить эту войну - мы бы сделали это, но это к сожалению не в наших руках", - заявила Сабаленка.

Напомним, ранее французская публика освистала Костюк за то, что та не пожала Сабаленке руку после матча.