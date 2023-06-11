Швентек: Пытаюсь поддерживать Украину, хотя бы отвечая на все вопросы на пресс-конференциях

Польская теннисистка Ига Швентек после победы на Ролан Гаррос высказалась о своем отношении к Украине и украинским коллегам.

По словам Иги, она пытатеся поддерживать нашу страну, хотя бы тем, что носит ленту в цветах украинского флага и отвечает на вопросы журналистов о войне.

"В начале войны я сама не знала, как на нее буду реагировать. В мире порой так много зла и насилия, что я решила, что мне будет легче, если я буду думать обо всей борьбе на корте, которая была и будет, и сосредоточусь именно на этой задаче.

Я подумала, что если лучше буду играть в теннис, то больше людей услышат тот месседж, который я хочу донести. В любом случае, считаю, что то, что пытаюсь донести, - это добрые ценности.

Стараюсь поддерживать украинок и Украину, показывать, что я против войны, и стараюсь демонстрировать это, по крайней мере, нося ленточку или отвечая на все вопросы на пресс-конференциях.

Понимаю, что в целом нелегко функционировать в таком теннисном мире, где мы все из разных стран разных национальностей. Между некоторыми игроками есть напряженность и трения.

В такие моменты я стараюсь сосредоточиться на себе и помнить, что самое главное для меня - играть в свой лучший теннис, потому что тогда меня услышит больше людей", - сказала Швентек.

Напомним, что по ходу Ролан Гаррос возник скандал с одной из принципиальных соперниц полячки белоруской теннисисткой Ариной Сабаленка. Представительница государства, поддерживающего страну-террориста россию, отказалась отвечать на вопросы о войне, а затем и вовсе не пришла на две следующих послематчевых пресс-конференции.