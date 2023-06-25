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Костюк повторила достижение Свитолиной благодаря победе на турнире в Бирмингеме

Марта стала первой украинской теннисисткой, которой удавалось выиграть соревнования в одиночном и парном разряде с 2015 года.
Вчера, 22:44
Марта Костюк / Getty Images
Марта Костюк / Getty Images

Сегодня, 25 июня. украинская теннисистка Марта Костюк вместе с чешкой Барборой Крейчиковой выиграла парный разряд турнира в Бирмингеме.

Благодаря этому Марта вписала свое имя в истории украинского тенниса, повторив достижение Элины Свитолиной 8-летней давности.

Костюк стала первой украинской теннисисткой с 2015 года, которой удалось выиграть в одном сезоне турнир в парном разряде и в одиночном. Ранее она побеждала в Остине (США)

Восемь лет назад Свитолина завоевывала титул парного разряда на турнире в Стамбуле, а одиночные соревнования выиграла на турнире в Марракеше.

Отметим, что Крейчикова также вошла в список теннисисток, которые в этом сезоне брали турнир и в одиночном, и в парном разряде. Также в нем помимо украинки и чешки находится француженка Кори Гауфф.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина Элина Свитолина Марта Костюк

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