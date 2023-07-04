Фанаты раскритиковали Винус Уильямс после матча со Свитолиной на Уимблдоне

В понедельник, 3 июля, Элина Свитолина начала с победы свой путь на Уимблдоне-2023. Украинская теннисистка в двух сетах обыграла Винус Уильямс, которая по ходу матча усугубила травму колена.

Во время последнего розыгрыша удар Свитолиной попал в линию, но судьи указали на то, что мяч оказался в ауте. После челленджа решение было изменено, что позволило Элине завершить матч победой. Винус качала головой, выражая свое недовольство.

Спортсменки пожали друг другу руки. Однако затем американка ушла с корта, не пожав руку судье, нарушив традицию всех теннисных матчей.

Venus Williams disappointed with the end of the match against Elina Svitolina.



She shakes her head as she walks toward the umpire after the match.

pic.twitter.com/JOtV7UCEA4 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 3, 2023

Такой поступок не остался незамеченным. В социальных сетях фанаты принялись критиковать Уильямс.

"Стыдно, что Винус Уильямс не пожала руку судье в конце матча. Хочет играть в свои 43 года, но ведет себя как ребенок. Просто заверши карьеру", - цитирует одного фаната talkSPORT.

"Удивительно, что Винус Уильямс все еще выступает на Уимблдоне, хотя мотание головой в адрес судьи и отсутствие рукопожатия показали отсутствие класса, недостойное чемпионки", — добавил другой.

Третий написал: "Было удивительно видеть, как Винус Уильямс снова появляется на Уимблдоне. Позор, что она качала головой в сторону судьи и не пожала руку. Постыдное поведение для легендарного игрока".

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей женской сетки Уимблдона.