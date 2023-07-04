Фанаты раскритиковали Винус Уильямс после матча со Свитолиной на Уимблдоне
В понедельник, 3 июля, Элина Свитолина начала с победы свой путь на Уимблдоне-2023. Украинская теннисистка в двух сетах обыграла Винус Уильямс, которая по ходу матча усугубила травму колена.
Во время последнего розыгрыша удар Свитолиной попал в линию, но судьи указали на то, что мяч оказался в ауте. После челленджа решение было изменено, что позволило Элине завершить матч победой. Винус качала головой, выражая свое недовольство.
Спортсменки пожали друг другу руки. Однако затем американка ушла с корта, не пожав руку судье, нарушив традицию всех теннисных матчей.
Venus Williams disappointed with the end of the match against Elina Svitolina.— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 3, 2023
She shakes her head as she walks toward the umpire after the match.
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Такой поступок не остался незамеченным. В социальных сетях фанаты принялись критиковать Уильямс.
"Стыдно, что Винус Уильямс не пожала руку судье в конце матча. Хочет играть в свои 43 года, но ведет себя как ребенок. Просто заверши карьеру", - цитирует одного фаната talkSPORT.
"Удивительно, что Винус Уильямс все еще выступает на Уимблдоне, хотя мотание головой в адрес судьи и отсутствие рукопожатия показали отсутствие класса, недостойное чемпионки", — добавил другой.
Третий написал: "Было удивительно видеть, как Винус Уильямс снова появляется на Уимблдоне. Позор, что она качала головой в сторону судьи и не пожала руку. Постыдное поведение для легендарного игрока".
Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей женской сетки Уимблдона.