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Фанаты раскритиковали Винус Уильямс после матча со Свитолиной на Уимблдоне

Американская теннисистка отметилась неспортивным поведением сразу по окончанию поединка с украинкой.
Сегодня, 12:08
Винус Уильямс и Элина Свитолина / Getty Images
Винус Уильямс и Элина Свитолина / Getty Images

В понедельник, 3 июля, Элина Свитолина начала с победы свой путь на Уимблдоне-2023. Украинская теннисистка в двух сетах обыграла Винус Уильямс, которая по ходу матча усугубила травму колена.

Во время последнего розыгрыша удар Свитолиной попал в линию, но судьи указали на то, что мяч оказался в ауте. После челленджа решение было изменено, что позволило Элине завершить матч победой. Винус качала головой, выражая свое недовольство.

Спортсменки пожали друг другу руки. Однако затем американка ушла с корта, не пожав руку судье, нарушив традицию всех теннисных матчей.

Такой поступок не остался незамеченным. В социальных сетях фанаты принялись критиковать Уильямс.

"Стыдно, что Винус Уильямс не пожала руку судье в конце матча. Хочет играть в свои 43 года, но ведет себя как ребенок. Просто заверши карьеру", - цитирует одного фаната talkSPORT.

"Удивительно, что Винус Уильямс все еще выступает на Уимблдоне, хотя мотание головой в адрес судьи и отсутствие рукопожатия показали отсутствие класса, недостойное чемпионки", — добавил другой.

Третий написал: "Было удивительно видеть, как Винус Уильямс снова появляется на Уимблдоне. Позор, что она качала головой в сторону судьи и не пожала руку. Постыдное поведение для легендарного игрока".

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей женской сетки Уимблдона.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: уимблдон Винус Уильямс Элина Свитолина

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