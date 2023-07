Фанаты раскритиковали Винус Уильямс после матча со Свитолиной на Уимблдоне

В понедельник, 3 июля, Элина Свитолина начала с победы свой путь на Уимблдоне-2023. Украинская теннисистка в двух сетах обыграла Винус Уильямс, которая по ходу матча усугубила травму колена.

Во время последнего розыгрыша удар Свитолиной попал в линию, но судьи указали на то, что мяч оказался в ауте. После челленджа решение было изменено, что позволило Элине завершить матч победой. Винус качала головой, выражая свое недовольство.

Спортсменки пожали друг другу руки. Однако затем американка ушла с корта, не пожав руку судье, нарушив традицию всех теннисных матчей.

Venus Williams disappointed with the end of the match against Elina Svitolina.



She shakes her head as she walks toward the umpire after the match.

