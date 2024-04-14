"Мы боролись": Свитолина попыталась объяснить поражение от Румынии в Кубке Билли Джин Кинг

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала поражение от Румынии в квалификации Кубка Билли Джин Кинг-2024.

Украинская сборная вела в счете 2:0 после первого игрового дня, но после проиграла три матча и не смогла выйти в финальную часть турнира.

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"Мы боролись. Мы отдавали все свои силы в каждом матче. Мы были очень и очень близки к победе.

Но, к сожалению, удача не была на нашей стороне. В следующий раз будет лучше и сильнее. Горжусь нашей командой", - написала Свитолина в Instagram.

Напомним, на ISPORT доступны все результаты противостояния Украины и Румынии в Кубке Билли Джин Кинг-2024.

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