iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Мы боролись": Свитолина попыталась объяснить поражение от Румынии в Кубке Билли Джин Кинг

Украинка высказалась об упущенном шансе выйти в финальную часть соревнований.
Сегодня, 11:38
Элина Свитолина / Getty Images
Элина Свитолина / Getty Images

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала поражение от Румынии в квалификации Кубка Билли Джин Кинг-2024.

Украинская сборная вела в счете 2:0 после первого игрового дня, но после проиграла три матча и не смогла выйти в финальную часть турнира.

Читай также: Свитолина назвала кумира детства и выделила трех украинских спортсменов

"Мы боролись. Мы отдавали все свои силы в каждом матче. Мы были очень и очень близки к победе.

Но, к сожалению, удача не была на нашей стороне. В следующий раз будет лучше и сильнее. Горжусь нашей командой", - написала Свитолина в Instagram.

Напомним, на ISPORT доступны все результаты противостояния Украины и Румынии в Кубке Билли Джин Кинг-2024.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Элина Свитолина кубок билли джин кинг

Статьи по теме

Свитолина проиграла румынской спортсменке в рамках Кубка Билли Джин Кинг Свитолина проиграла румынской спортсменке в рамках Кубка Билли Джин Кинг
Свитолина назвала кумира детства и выделила трех украинских спортсменов Свитолина назвала кумира детства и выделила трех украинских спортсменов
Рейтинг WTA: Свитолина опустилась, Завацкая солидно поднялась Рейтинг WTA: Свитолина опустилась, Завацкая солидно поднялась
Четыре украинки выступят на турнире WTA 500 в Чарльстоне Четыре украинки выступят на турнире WTA 500 в Чарльстоне
Помочь журналистам

Видео

Гол Довбика и дубль Гризмана: видео голов и обзор матча Атлетико - Жирона
Гол Довбика и дубль Гризмана: видео голов и обзор матча Атлетико - Жирона

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина опустилась, Завацкая солидно поднялась
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер преследует Джоковича, Сачко поднялся
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров

Последние новости

Европа11:59
Вингер Баварии выбыл на несколько недель из-за травмы
Теннис11:38
"Мы боролись": Свитолина попыталась объяснить поражение от Румынии в Кубке Билли Джин Кинг
Украина11:05
УПЛ: Ворскла примет Шахтер, Заря встретится с Черноморцем, а Полесье - с Колосом
Украина10:55
Заря - Черноморец: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
ММА10:28
Бой Макгрегор - Чендлер официально анонсирован
ММА09:56
Оливейра по очкам уступил Царукяну на UFC 300
ММА09:36
Очередной декласс: Перейра уничтожил Хилла в бою за титул в полутяжелом весе
ММА09:20
Холлоуэй в зрелищной рубке нокаутировал Гэтжи, став обладатели пояса BMF
НХЛ08:58
НХЛ: Рейнджерс обыграли Айлендерс, Виннипег разгромил Колорадо, победы Далласа и Бостона
Другие страны08:22
Голы Месси и Суареса помогли Интер Майами одержать победу в матче МЛС
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK