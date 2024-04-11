Свитолина назвала кумира детства и выделила трех украинских спортсменов

Первая ракетка Украины Элина Свитолина высказалась о соотечественниках, которые выступают на спортивной арене.

По словам Элины, ее кумиром был Владимир Кличко.

"Я думаю, что это наш дух, который мы имеем. У меня было несколько разговоров с Владимиром Кличко.

Все дело в том, чтобы всегда выкладываться на полную силу. Сдаваться – это не вариант. Когда я была юной, то Владимир меня очень вдохновлял. Я всегда стараюсь находить это вдохновение в наших людях".

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Свитолина также выделила трех украинских спортсменов, которые проводят большую работу на мировом уровне.

"У нас много сейчас топовых спортсменов. Это и Усик, и Зинченко, и Мудрик, и очень много сильных спортсменов, которые тоже борются за нашу страну, которые привлекают к ней внимание, потому что каждый день происходит много событий по всему миру и это нелегко делать.

Но для нас, потому что мы из Украины, мы это держим близко к сердцу. Я чувствую, что у нас есть этот несокрушимый дух, так же как и у украинцев, которые сейчас дома переживают очень сложные моменты каждый день.

Я чувствую, что это нас действительно объединяет, и объединяет ради одной мечты, что однажды мы вернемся в Украину и там будем в безопасности, привезем обратно наших детей в Украину и они смогут наслаждаться своим временем там. Поэтому мы все держимся вместе ради победы", – сказала Свитолина в интервью каналу Action Sports Jax.

Напомним, Свитолина сыграет за сборную Украины против Румынии в квалификации финала Кубка Билли Джин Кинг. Матчи пройдут 12-13 апреля.

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