Джокович - обладатель третьей самой длинной победной серии в истории Уимблдона

В пятницу, 7 июля, в рамках 3 раунда мужской сетки Уимблдона встретились Новак Джокович и Стэн Вавринка.

Вторая ракетка мира за три сета обыграл своего швейцарского оппонента, пробившись в 1/8 финала.

Как сообщает ESPN Stats & Info, данная победа стала для Джоковича уже 31-й подряд на Уимблдоне, что позволило ему сравняться по количеству последовательных побед с Питом Сампрасом.

Лучшими сериями в истории Уимблдона обладают Роджер Федерер (40 побед) и Бьорн Борг (41 победа).

